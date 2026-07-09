Наличие бензина и пробки на АЗС стали показывать в сервисах «Яндекса» Общество

Фото: Александр Воложанин

Наличие топлива и очередей на заправках теперь можно посмотреть в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь пользователям доступна интерактивная карта с актуальной информацией по АЗС. Раньше такие данные могли видеть только водители такси.

В тестовом режиме данные об очередях уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели функцию обещают запустить и в других городах.

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», — отметили в компании.

Чтобы показывать наличие топлива и загруженность станций, «Яндекс» использует сразу несколько источников: технологию, похожуж на ту, что применяется в сервисе «Пробки», данные из «Карт», информацию о заказах через «Яндекс Заправки», а также опросы водителей, которые заправлялись или просто проезжали мимо АЗС.

Сейчас на карте доступна информация более чем о 10 000 автозаправочных станциях.

Ранее сообщалось, что новый порядок работы АЗС ввели в Нижегородской области с 9 июля. Теперь в чётные дни могут заправляться машины с чётными номерами, в нечётные — с нечётными.