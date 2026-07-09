Нижегородская область обогнала Россию по суммарному коэффициенту рождаемости Общество

Фото: Александр Воложанин

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель и достиг 1,357. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале 9 июля.

По его словам, с июня 2025 года СКР в регионе вырос почти на 8%, что стало лучшим результатом среди российских регионов за год. При этом среднероссийский показатель составляет 1,352, а по ПФО — 1,295.

Глеб Никитин заявил, что рост показателя стал результатом реализации регионального проекта жизни «ОСНОВА». По его словам, проект стал «лучшим доказательством того, что можно развернуть негативный демографический тренд». Глава региона подчеркнул, что после запуска дополнительных мер поддержки суммарный коэффициент рождаемости в области начал расти.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти обновили программу повышения рождаемости.