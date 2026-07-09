Еще один поселок ликвидируют в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Сельский поселок Елевая Заводь в Варнавинском районе хотят упразднить. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона.

Как отмечается в пояснительной записке, в населенном пункте фактически отсутствуют жители и недвижимое имущество, находящееся в собственности физических и юридических лиц. Это является основанием для его упразднения.

В ноябре 2025 года Совет депутатов Варнавинского муниципального округа создал специальную комиссию для рассмотрения этого вопроса. По данным Михаленинского территориального отдела, в Елеевой Заводи отсутствуют жилые дома на похозяйственном учете. Архивные материалы за 1992−2005 годы не содержат сведений о выделении земельных участков в собственность гражданам в этом поселке. По информации полиции, с 1989 года в населенном пункте был зарегистрирован один человек, однако сведений о его снятии с учета не имелось. Согласно справке ЗАГС, этот гражданин умер в 2003 году.

Также сообщается об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимость в поселке.

По итогам выезда на место и анализа документов комиссия зафиксировала длительное отсутствие жителей и имущества, а также пришла к выводу о бесперспективности восстановления населенного пункта. 8 декабря 2025 года Совет депутатов признал упразднение поселка Елевая Заводь целесообразным.

Законопроектом предлагается исключить его из состава территории Михаленинского сельсовета.

Ранее сообщалось, что всего в 2026 году в Нижегородской области ликвидируют четыре безлюдных населенных пункта.