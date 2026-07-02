Масштабный семейный фестиваль «Ромашковый луг» пройдет в Арзамасе 11 июля Общество

Фото: АНО «Институт демографического развития»

11 июля в Арзамасе состоится масштабный семейный фестиваль «Ромашковый луг» (0+), приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. К участию в мероприятии приглашаются семейные пары и родители с детьми. Место проведения фестиваля — «Лесопарк 408 км».

Мероприятие организует АНО «Институт демографического развития» при поддержке администрации г. о. г. Арзамас и министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области. Фестиваль направлен на укрепление семейных традиций, развитие семейного досуга, что соответствует целям национального проекта «Семья».

«Забота о семьях — одно из ключевых направлений социальной политики региона. И важно не только создавать меры поддержки, но и формировать среду, чтобы родители и дети могли вместе проводить время, сохранять и передавать семейные традиции. Такие мероприятия, как фестиваль „Ромашковый луг“, помогают объединять семьи, укреплять наши общенациональные ценности», — отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

В программе — выступления творческих коллективов Арзамаса, семейные конкурсы и викторины, азотное шоу, шоу гигантских мыльных пузырей, детский танцевальный батл и другие активности.

В рамках фестиваля состоится чествование семей. Парам, которые более 25 лет в браке, вручат медали «За любовь и верность». Отдельно поздравят молодоженов.

Для самых маленьких участников подготовлены конкурсы «Забег карапузов» и «Лучший костюм грудничка», станции аквагрима, тематические мастер-классы и развлекательная программа от скоморохов-аниматоров. На территории парка также откроется выставка-ярмарка изделий местных мастеров.

«Для нас „Ромашковый луг“ — это живая история каждой семьи. Когда родители и дети вместе пробуют новое, участвуют в творческих занятиях и просто проводят время рядом, рождаются семейные традиции, которые передаются следующим поколениям. Мы хотим, чтобы каждый участник почувствовал поддержку, тепло и внимание», — поделилась заместитель директора Института демографического развития Мария Дугина.

Вход на фестиваль — свободный. С подробной программой можно ознакомиться на сайте АНО «Институт демографического развития». Обращаем внимание, что организаторы могут скорректировать расписание мероприятий.