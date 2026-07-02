Глава Кстовского района выразил соболезнования семье погибшего при атаке БПЛА

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Глава Кстовского района Иван Уланов выразил соболезнования родным и близким нижегородца, погибшего в результате массированной атаки БПЛА. Обращение он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Напомнил, что в ночь на 2 июля над регионом были сбиты 30 беспилотников. Погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Один из них госпитализирован.
«Выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким. Никакие слова не смогут облегчить боль этой невосполнимой утраты», — написал Уланов.
Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что семье погибшего во время атаки окажут помощь.
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