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Политика

Фонд развития гражданского общества открывает в Нижнем Новгороде "Эксперт-клуб"

06 сентября 2019 11:58  [45] Политика

Фото: с сайта civilfund.ru

Фонд развития гражданского общества открывает в Нижнем Новгороде "Эксперт-клуб". Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала Фонда.

Профессионально занимаясь анализом социально-политических процессов в России и системно развивая свою деятельность в регионах, Фонд развития гражданского общества принял решение организовывать и проводить в Нижнем Новгороде публичные дискуссии, посвященные актуальным вопросам международной, российской и региональной жизни.

Комментируя старт нового регионального проекта, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов сказал, что публичная экспертиза социально-политических процессов, деятельности органов власти и политических институтов очень важна.

"Независимую экспертизу нельзя недооценивать, она держит политиков в тонусе, обеспечивает обратную связь, возвращает к реальности. Это то, чем занимается Фонд развития гражданского общества, который я представляю. Фонд, с уважением относясь к истории и традициям нижегородской публичной экспертизы, приглашает на свою дискуссионную площадку известных нижегородских экспертов. Мы полагаем, что участие в работе наших круглых столов будет интересно и полезно политикам, представителям власти и бизнеса, депутатам всех уровней и журналистам", - пояснил он.

"Ставя перед собой долгосрочные задачи, мы достигли договоренности о сотрудничестве с солидным партнером. Заседания круглых столов будут проходить в конгресс-залах "Sheraton Нижний Новгород Кремль". Информационными партнерами проекта выступят известные нижегородские информагентства, в том числе "НИА-НН", поэтому мы уверены, что работа у нас идет в правильном направлении", - добавил Евгений Семенов.

Первое заседание Эксперт-клуба ФоРГО проведет 11 сентября 2019 года. Тема дискуссии: "Итоги единого дня голосования 2019. Тенденции и перспективы выборов в России". Для журналистов вход свободный.

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