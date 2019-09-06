Председатель ЗС НО Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем финансиста Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем финансиста. Праздник отмечается ежегодно 8 сентября, начиная с 2011 года.



"Финансы – основа любого государства. Неслучайно граф Канкрин, министр финансов России в 1823-1844 годах, сказал: "Защита финансов – это защита жизненной силы существования государства". А за "защиту финансов" как раз и отвечают финансовые работники, поэтому профессия финансиста была и остается востребованной во все времена.

Этот праздник, появившийся в нашей стране в 2011 году, призван подчеркнуть высокую роль работников финансовой сферы в развитии и укреплении экономической системы государства, что является гарантом социальной и политической стабильности в обществе.

Все мы понимаем, насколько ответственен и серьезен тот участок работы, который вы ведете, и какую важную роль играют здесь такие качества, присущие финансистам, как профессионализм, честность, объективность.

В финансовой системе Нижегородской области работают высококлассные специалисты, отличающиеся добросовестностью, ответственностью, компетентностью, хорошо разбирающиеся в бюджетном и налоговом законодательстве. Но новое время диктует новые проблемы. Это значит, что современный финансист – это так же человек с острым аналитическим складом ума, способный принимать верные решения в нестандартных ситуациях.

В праздничный день примите слова благодарности за ваш труд и пожелания здоровья, успехов, финансового благополучия и всего наилучшего!" - говорится в поздравлении.