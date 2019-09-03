Жесткое убийство девушки и вымогательство: нижегородец проведет за решеткой 21 год Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Обвиняемому в жестоком убийстве девушки и вымогательстве с ее родителей 4 млн рублей назначено наказание - 21 год лишения свободы в колонии строгого режима по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 6 сентября 2019 года. Сейчас мужчине 33 года.

Как все было – версия следствия

Следствием и судом установлено, что 5 августа 2018 года в вечернее время обвиняемый под надуманным предлогом (посветить фонариком) в подсобном помещении дома по бул. Юбилейный Сормовского района ударил молотком по голове и задушил 23-летнюю девушку. Потом скрыл тело в подвале этого дома.

Вымогательство после убийства

После этого он похитил телефон погибшей, 600 рублей наличных денег и ее паспорт, который впоследствии уничтожил.

Скрыв тело девушки в этом же подвальном помещении, злоумышленник стал вымогать 4 млн рублей у родителей погибшей в качестве выкупа за якобы похищенную дочь. Получив от родителей часть требуемой суммы - 200 тысяч рублей, обвиняемый попытался скрыться.

Однако в ходе совместно проводимых оперативно-следственных действий следователями СК и сотрудниками УФСБ, ГУ МВД по Нижегородской области, злоумышленник был задержан на ул. Родионова.

Приговор суда

Обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. Приговором суда ему назначено наказание - 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.