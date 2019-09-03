Программа "Развитие-НТИ" позволила привлечь в Нижегородскую область 90 млн рублей Бизнес

Программа "Развитие-НТИ" Фонда содействия инновациям позволила в 2019 году привлечь в Нижегородскую область 90 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По объему привлеченных средств регион на первом месте в ПФО и на третьем месте по стране.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пять нижегородских инновационных проектов получили поддержку Фонда содействия инновациям. Проекты затрагивают сферы медицинской генетики, биомедицины, превентивной медицины.

"Программа "Развитие-НТИ" финансирует прорывные решения, которые должны обеспечить в ближайшие 15-20 лет лидерство российских компаний на новых высокотехнологичных глобальных рынках. И очень приятно, что Нижегородская область по объему финансирования таких проектов на третьем месте в стране. В регионе отличная научная и производственная база, и у нижегородских предпринимателей есть хорошие шансы получить серьезную государственную поддержку на проекты по повестке научно-технологической инициативы (НТИ)", - сказал Глеб Никитин.

Он также сообщил, что три нижегородских проекта получат максимальную сумму гранта по программе "Развитие-НТИ" – 20 млн рублей, еще два проекта будут профинансированы на 15 млн рублей.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, в Нижегородской области с 2015 года работает региональное представительство Фонда содействия инновациям.

"За три года работы более 180 инновационных проектов нижегородцев получили поддержку Фонда на сумму порядка 700 млн рублей. По объемам привлеченного финансирования с 2017 года Нижегородская область занимает четвертое место в России среди 72 региональных представительств Фонда содействия инновациям. Впереди только Казань, Санкт-Петербург, Москва и Московская область", - сообщил министр.

Опорным пунктом работы регионального представительства Фонда по Нижегородской области является технопарк "Анкудиновка". Именно там можно получить консультации по всем программам Фона содействия инновациям. Кроме того, как напомнил министр, в октябре 2019 года планируется открытие центра и окон "Мой бизнес" (в технопарке "Анкудиновка" и 17 муниципалитетах), где предприниматели смогут получить консультации по всем видам господдержки.

"Программа Развитие-НТИ – это одна из ключевых программ Фонда", - рассказал директор УК технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев. - К проектам, которые проходят отбор по этому конкурсу, всегда приковано повышенное внимание. Это одна из самых сложных программ, поэтому конкурсный отбор по ней проходят только самые интересные, сильные и амбициозные проекты, способные выйти на самые прорывные и масштабные рынки. Для нас особым поводом для гордости является тот факт, что сразу пять региональных проектов сумели получить поддержку по этой программе по итогам конкурсного отбора V очереди программы Развитие-НТИ. Очень важно отметить, что по программе НТИ мы всегда входили в топ-10 регионов России".

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".