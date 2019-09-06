Нижегородские экспортеры сельхозпродукции и продовольствия смогут получить льготные кредиты по нацпроекту Экономика

Нижегородские предприятия, экспортирующие продовольствие и сельскохозяйственное сырье, смогут получить льготные кредиты в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Соответствующее заявление сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На финансовую поддержку смогут рассчитывать только те предприятия, которые заключат соглашение о повышении конкурентоспособности с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области", - подчеркнул губернатор, отметив, что прием документов для отбора сельхозтоваропроизводителей для заключения соглашений осуществляет Минсельхоз России до 27 декабря нынешнего года.



Согласно информации, поддержка будет оказываться через кредитные организации путем субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам, направленным на создание экспортно-ориентированных производств.

Напомним, в настоящее время экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья осуществляет более 40 организаций агропромышленного комплекса региона.

Напомним также, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в минувшем году до не менее чем 5,2 млрд долларов, в том числе, продукции АПК - до 492 млн долларов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

Ранее также сообщалось о том, что около 90 экспортных контрактов планируется заключить в 2019 году в регионе при поддержке нацпроекта.