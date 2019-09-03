"Около 90 экспортных контрактов планируется заключить в 2019 году при поддержке нацпроекта", - Глеб Никитин Экономика

Около 90 экспортных контрактов планируется заключить в 2019 году при поддержке нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"V Восточный экономический форум во Владивостоке показал важность работы регионов страны по поддержке экспортной деятельности предприятий. Нижегородская область активно участвует в мероприятиях национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Особенно здорово, когда на внешние рынки удается выйти предприятиям малого и среднего бизнеса. Это укрепляет имидж региона на мировой арене и позволяет создавать новые рабочие места", - отметил губернатор.

По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области региональный "Центр развития экспортного потенциала" на сегодняшний день предоставляет около 20 услуг в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Особенно востребованы экспортерами такие меры поддержки, как организация участия субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях, содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей и в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности.

По итогам 2019 года компаниям, заинтересованным в выходе на внешние рынки, "Центр развития экспортного потенциала" планирует оказать около 450 различных услуг.

Напомним, в рамках Восточного экономического форума Глеб Никитин подписал соглашение с директором Фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым. Документ предусматривает презентационные сессии Нижегородской области на ежегодных зарубежных мероприятиях Росконгресса, а также продвижение Нижегородской области на основных конгрессно-выставочных мероприятиях России: Петербургском международном экономическом форуме, в том числе в рамках проекта "Регионы России: новые точки роста", Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме, Международном арктическом форуме, Российской энергетической неделе.

"Рассчитываем, что это соглашение сделает более эффективным для нас и инвесторов нашего региона уже действующее сотрудничество. Только в 2019 году мы подписали более 20 соглашений на площадках "Росконгресса" (ПМЭФ, РИФ, ВЭФ), часть из которых уже перешла из стадии подготовки в стадии реализации проектов", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин рассчитывает развивать сотрудничество с Индией, Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.