Нижегородцы пожаловались в соцсетях на плохую дорогу в Ленинском районе Общество

Нижегородцы пожаловались в соцсетях на плохую дорогу в Ленинском районе. Как сообщается ВКонтакте, участник группы попросил администрацию Ленинского района обустроить трамвайный переезд на перекрестке улиц "Дружба-Игарская". "Невозможно ездить!" – возмутился он.

Позднее, нижегородская администрация ответила в комментариях, что работы по обустройству будут выполнены до конца сентября.

Также еще один участник группы пожаловался на плохую дорогу по ул. Волочильной. В мэрии ответили, что дорога грунтовая. "В этом году в план не поставим. В рамках следующего года попробуем рассмотреть", - отмечается в ответе.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район стали лидерами по обращениям к власти через соцсети.