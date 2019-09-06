Альфа-Банк предлагает карту для малого бизнеса с кэшбэком 5% Бизнес

Альфа-Банк запустил карту "Альфа-Бизнес" с кэшбэком 5% на бизнес-расходы для корпоративных клиентов.Оплачивая картой основные расходы на ведение бизнеса, компании и индивидуальные

предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств, рассказали в пресс-службе банка.

"Запуская карту "Альфа-Бизнес" с кэшбэком, мы формируем на рынке новый стандарт карт для бизнеса, способствуя развитию платежного рынка и росту популярности b2b-карт среди компаний и предпринимателей. Наша программа уникальна для российского рынка: это максимально демократичные, доступные для малого и микробизнеса условия участия, высокие лимиты кэшбэка и прозрачность его начисления, а также широкий функционал и эксклюзивный дизайн карты "Альфа-Бизнес", на которой реализуется программа", — пояснил руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

Кэшбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

- авиабилеты и топливо (АЗС)

- транспорт и прокат автомобилей

- офисная мебель и оборудование, канцелярские товары

- офисное ПО и сопровождение

- услуги юристов, бухгалтеров, секретарей, налоговых консультантов

- офисные услуги (уборка помещений, охрана и проч.)

Кэшбэк за оплату других расходов на ведение бизнеса составляет 1%.

Программа доступна для широкого круга участников. Для начисления кэшбэка достаточно совершить по карте операции на сумму от 30 тысяч рублей в месяц, что делает программу привлекательной для малого бизнеса, в том числе для микропредприятий.

Вознаграждение не начисляется за операции снятия/внесения наличных средств, денежные переводы, брокерские операции, оплату рекламных и телекоммуникационных услуг, налоговые и коммунальные платежи, штрафы, оплату лотерейных билетов и т.п.

В рамках кэшбэка можно вернуть до 15 тысяч рублей в месяц. Это самый высокий лимит вознаграждения по программам лояльности для бизнеса, действующим в России.

Кэшбэк выплачивается в рублях, что гораздо удобнее и прозрачнее для клиентов, чем баллы, бонусы или мили. Сумма вознаграждения поступает на расчетный счет клиента, привязанный к карте "Альфа-Бизнес", ежемесячно, в течение 15-ти календарных дней после отчетного месяца. Подключить или отключить опцию кэшбэк, а также проверять начисления клиент может в интернет-банке или в мобильном приложении, в меню "Карты".

Кэшбэк подключается к карте "Альфа-Бизнес", выпущенной в рамках пакетов услуг: "Лучший старт", "Удачный выбор", "ВЭД+", "Все, что надо", "Просто 1%". Количество карт не ограничено.

Первая карта "Альфа-Бизнес" выпускается бесплатно во всех пакетах. Также клиент не платит за обслуживание карты в первые 6-12 месяцев (в зависимости от выбранного ПУ), либо в течение всего срока в рамках пакета "Просто 1%".

"Альфа-Бизнес" — новый стандарт b2b-карт Альфа-Банка. Все привычные атрибуты — номер и срок действия карты, имя держателя-физлица и наименование компании, security code (CVV2/CVC2) вынесены на обратную сторону карты.

Карта "Альфа-Бизнес" заменит линейку B2B-карт "Альфа Cash". В дополнение к традиционному "карточному" функционалу (управление счетами, зачисление и снятие наличных, переводы и платежи в офлайн- и онлайн-пространстве и проч.). "Альфа-Бизнес" будет содержать дополнительные опции, в том числе кэшбэк.

Карта выпускается к расчетному счету клиента в рублях РФ, заказать ее можно как по стандартной процедуре, так и в рамках экспресс-выдачи в течение нескольких минут.

Карту обслуживают платежные системы VISA или MasterCard.