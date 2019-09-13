"Лесная отрасль испокон веков играла огромную роль в жизни региона", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября, в этом году 15 сентября.

"Лесная отрасль испокон веков играла огромную роль в жизни региона. "Леса заволжанина кормят", - отмечал полтора века назад замечательный писатель Павел Мельников-Печерский. Тысячи людей жили за счет этого промысла, а искусные изделия из дерева стали одним из главных символов нижегородского севера.

Сегодня леса по-прежнему одно из главных богатств нашей области. Ими покрыта почти половина территории региона. Ежегодно заготавливается около 4 миллионов кубометров древесины. Наша задача повысить эффективность использования лесов, вовлекать в оборот новые участки, обеспечивая воспроизводство "зеленых легких" планеты для будущих поколений.

Огромную работу ежедневно проделывают те, кто защищает нашу природу. Большую помощь в этом оказывает федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". В его рамках закупается 66 единиц техники для защиты и восполнения лесов, а всего в регионе в строй в 2019 году встанут 160 новых машин. Эта работа обязательно будет продолжаться, чтобы труд специалистов отрасли был более комфортным", - отмечается в поздравлении главы региона.