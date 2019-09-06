Последние новости рубрики Спорт
09 сентября 2019 14:37  [29] Более 5 тысяч нижегородцев участвовали в велофестивале "Движение в спорт" в Кстове
06 сентября 2019 15:05  [294] "Интерактивное ТВ" и сервис Wink "Ростелекома" покажут полную версию турнира Хабиб vs Порье
05 сентября 2019 12:17  [374] Движения транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде в ближайшие месяцы из-за матчей КХЛ
03 сентября 2019 15:36  [398] Международный фестиваль "Окский ПараФест –2019" стартовал в Дзержинске
03 сентября 2019 11:23  [571] ХК "Торпедо" начал новый сезон КХЛ с поражения
26 августа 2019 18:34  [318] БК "НН" презентовал альтернативную версию логотипа клуба, выбранную болельщиками
20 августа 2019 10:02  [373] Евгений Лебедев поздравил землячку с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам
19 августа 2019 18:52  [513] Глеб Никитин поздравил Веронику Шубенкову с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам
14 августа 2019 14:34  [547] Нижегородцам предложили записаться на тест по определению склонности ребенка к разным видам спорта
14 августа 2019 10:44  [471] БК "Нижний Новгород" отметит 10 лет
Спорт

Более 5 тысяч нижегородцев участвовали в велофестивале "Движение в спорт" в Кстове

09 сентября 2019 14:37  [29] Спорт

Фото: Пресс-служба Дмитрия Сватковского

Более пяти тысяч нижегородцев стали участниками первого регионального велофестиваля "Движение в спорт". Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Сватковского, который выступил инициатором мероприятия.

В прошедшие выходные состоялся финал фестиваля. Дмитрий Сватковский пояснил, что всего в пяти полуфиналах фестиваля в Спасском, Пильне, Княгинине, Кстове и Большом Болдине, а также в финале в Кстове приняли участие жители 13 районов Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

"Невероятно приятно было видеть на фестивале улыбки на лицах детей и взрослых, слышать слова благодарности от участников и зрителей. "Такие мероприятия объединяют людей, районы, города", - сказал мне в Кстове один из участников. На мой взгляд, это и есть главный итог нашего фестиваля", - заявил Дмитрий Сватковский.

"Поздравляю семью Недошитовых из Спасского района с победой, семью Зеленкиных из Кстова со вторым местом, семью Шестаковых из Большого Болдина с бронзой, семья Кучумовых из Сергачского района завоевала четвертое место, семья Колесниковых из Большемурашкинского района с самой активной группой поддержки - пятые. Хотя, повторюсь, эти результаты весьма условные – на мой взгляд, в нашем фестивале все победители и нет проигравших!", - добавил он.

Как отметила мама победившей семьи Светлана Недошитова из Спасского, существуют традиционные спортивные мероприятия, например, "Московский марафон" или "Беги, герой": "Большое спасибо Дмитрию Сватковскому, что теперь у нас в области появился и такой замечательный семейный велофестиваль".

По словам главы города Кстова Михаила Гоголева, фестиваль привлек не только семьи, но и большое количество молодежи: "От себя лично и от имени коллег из других городов и районов области, где состоялся фестиваль, выражаю большую благодарность всем организаторам за прекрасное мероприятие и лично Дмитрию Сватковскому, который придумал и реализовал этот проект".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph