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Спорт

ЛУКОЙЛ построил тренажерные комплексы в Кстовском районе

11 сентября 2019 15:41  [115] Спорт

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Три площадки для занятия физкультурой на улице были открыты при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" по инициативе жителей в поселке Ждановский, деревне Прокошево и селе Работки Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые комплексы включают в себя одиннадцать тренажеров, направленных на работу всех групп мышц: "Гребля", "Тяга верхняя", "Жим ногами", "Твистер", "Двойные лыжи", а также турники для общих упражнений.

Профессиональное оборудование и его доступность позволят улучшить физическую подготовку спортсменов и увеличить количество тренировок тех, кто только начинает свой спортивный путь, добавили в пресс-службе компании.

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