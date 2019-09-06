Реестр воинских захоронений участников ВОВ создадут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Реестр воинских захоронений участников Великой Отечественной войны создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон во время открытия обновленных памятников участникам Великой Отечественной войны генерал - лейтенанту, Герою Советского Союза Алексею Дмитриевичу Терешкову и гвардии майору Михаилу Федоровичу Лузинову 11 сентября 2019 года.

"Сейчас работа по созданию реестра воинских захоронений идет в архивах. В основном, этим занимаются ветеранские организации. Этот реестр еще не полностью составлен и предстоит большая работа, связанная с изучением материалов. Кроме того, нужно заниматься поиском родственников, чтобы получить от них согласие на обновление памятника. Это непросто. Работы на несколько лет. Понятно, что мы восстанавливаем могилы героев Советского Союза, но могилы просто участников войны не менее важны", - подчеркнул Дмитрий Гительсон.

Гительсон отметил, что сейчас восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны – это заслуга общественных и молодежных организаций, предпринимателей.

Напомним, в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Нижнего Новгорода в июне 2019 года при поддержке администрации города стартовал проект "Память героев".