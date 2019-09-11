"Стратегию развития Нижнего Новгорода скорректируют с учетом мнения горожан", - власти Общество

Стратегию развития Нижнего Новгорода скорректируют с учетом мнения горожан, - власти Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года скорректируют с учетом мнения горожан. Как сообщает пресс-служба администрации города, такую информацию озвучил заместитель мэра Виктор Сдобняков во время стратегической сессии на тему "Безопасность жизнедеятельности населения. Экология. Коммунальное хозяйство и комфортная городская среда", которая прошла сегодня на площадке ННГУ "Кванториум".

По данным пресс-службы, на стратегическую сессию пришли горожане, у которых есть свое профессиональное видение, как должен выглядеть комфортный и безопасный город. Речь идет об инженерах, экологах, коммунальщиках и студентах.

"В этот понедельник на оперативном совещании глава города Владимир Панов спросил у своих заместителей: "Какая у вас мотивация, зачем вы здесь работаете?" Общая позиция была такая, что у каждого сотрудника есть видение, как изменить город и как сделать его лучше. Именно для этого люди приходят на работу. А здесь сегодня, в основном, не сотрудники администрации, а внешние эксперты со своей точкой зрения и позицией. Оценка этих людей очень для нас важна", – приводит пресс-служба слова заммэра Виктора Сдобнякова.



"Здесь мы получаем новые мнения. Новые проекты, о которых мы сегодня услышали, очень хорошие, современные, инновационные. Особенно удивили студенты ННГУ", – сказал, по данным пресс-службы, заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Студенты ННГУ имени Лобачевского предложили устанавливать на улицах города автоматы для кормления бездомных животных, а также сделать в городе арт-объект, который одновременно будет экологичным мусоросжигательным заводом-электростанцией.

"Наш проект "Мусоросжигательный завод/электростанция" будет работать за счет турбины, которая сможет вырабатывать электроэнергию, необходимую для комфортной жизни жителей города, также с ее помощью можно сократить объем мусора", – продолжила Дарья Шишова.

В пресс-службе заверили, что все эти идеи зафиксировали сотрудники мэрии. Предложения, прозвучавшие на стратегической сессии, используют при разработке Стратегии развития города до 2030 года.