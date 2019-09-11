Общественные обсуждения по воздействию нижегородской станции аэрации на окружающую среду пройдут в октябре Общество

Общественные обсуждения по воздействию нижегородской станции аэрации (наб. Гребного канала, 1) на окружающую среду пройдут в октябре.

Встреча состоится 16 октября 2019 года в 16:00 по адресу: Нижегородский район, ул. Верхне-Печерская, 10 (школа № 103).

Инициатор - ОАО "Нижегородский водоканал".

Ознакомиться с планами по намечаемой хозяйственной деятельности можно по адресу: Канавинский район, ул. Должанская, 2б, каб. 10, отдел по оформлению разрешительной документации (с понедельника по четверг с 09:00 до 11:30 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений).

Замечания и предложения до начала обсуждений можно направить в "Нижегородский водоканал" (ул. Керченская, 15а, электронная почта: azubarev@vodokanal-nn.ru).