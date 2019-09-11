Последние новости рубрики Экономика
12 сентября 2019 17:23  [69] Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в нижегородский бюджет на 2019 год
12 сентября 2019 14:06  [136] Разметку начали наносить в Нижнем Новгороде
12 сентября 2019 09:58  [122] "Ростелеком" предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
11 сентября 2019 12:55  [300] Объекты в Шуваловской промзоне передадут из города в область
11 сентября 2019 10:46  [220] Первый в области офис нового формата открыл ПСБ банк в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
10 сентября 2019 17:32  [549] Почти 40 млн рублей пойдет на благоустройство Нижнего Новгорода по маршруту форума "Россия – спортивная держава"
10 сентября 2019 14:00  [296] Допсооружения на Слудинской водопроводной станции построят за 364 млн рублей
10 сентября 2019 12:56  [195] Нормативный акт, регулирующий концессионные соглашения, разработают в Нижегородской области
10 сентября 2019 11:04  [208] Шесть организаций-должников получили штрафы по заявлениям "Теплоэнерго"
10 сентября 2019 10:23  [215] Агентство Moody’s подтвердило высокий рейтинг НБД-Банка
Экономика

Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в нижегородский бюджет на 2019 год

12 сентября 2019 17:23  [69] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2019 год. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

При принятии поправок доходы областного бюджета на 2019 год будут увеличены на 35,07 млн рублей — до 174,8 млрд рублей, расходы — на 166,2 млн рублей, до 185,9 млрд рублей. Дефицит бюджета связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года.

"Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга", - пояснили в минфине.

Как пояснили в ведомстве, дополнительные доходы планируется направить, в том числе, на субсидирование межрегиональных перелетов, на оснащение оборудованием расположенного в Нижнем Новгороде киноцентра "Рекорд" (в рамках подготовки к 800-летию города).

Напомним, что с января по сентябрь Нижегородская область снизила госдолг на 14,2 млрд рублей или на 19% и его сумма на 1 сентября составила 60,8 млрд рублей. В структуре долга большую часть — 66,9% составляют государственные ценные бумаги; еще 32,8% приходится на бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, а объем в 0,3% занимают государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 сентября текущего года в структуре госдолга отсутствуют.

Напомним также, что депутаты Законодательного собрания региона на заседании 29 августа внесли изменения в бюджет области на 2019 год, увеличив параметры бюджета на 3 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph