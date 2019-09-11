Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в нижегородский бюджет на 2019 год Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2019 год. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

При принятии поправок доходы областного бюджета на 2019 год будут увеличены на 35,07 млн рублей — до 174,8 млрд рублей, расходы — на 166,2 млн рублей, до 185,9 млрд рублей. Дефицит бюджета связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года.

"Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга", - пояснили в минфине.

Как пояснили в ведомстве, дополнительные доходы планируется направить, в том числе, на субсидирование межрегиональных перелетов, на оснащение оборудованием расположенного в Нижнем Новгороде киноцентра "Рекорд" (в рамках подготовки к 800-летию города).

Напомним, что с января по сентябрь Нижегородская область снизила госдолг на 14,2 млрд рублей или на 19% и его сумма на 1 сентября составила 60,8 млрд рублей. В структуре долга большую часть — 66,9% составляют государственные ценные бумаги; еще 32,8% приходится на бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, а объем в 0,3% занимают государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 сентября текущего года в структуре госдолга отсутствуют.

Напомним также, что депутаты Законодательного собрания региона на заседании 29 августа внесли изменения в бюджет области на 2019 год, увеличив параметры бюджета на 3 млрд рублей.