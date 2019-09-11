"Общерегиональная зарядка будет проведена на форуме "Россия – спортивная держава", - губернатор Глеб Никитин Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

"Общерегиональная зарядка будет проведена на форуме "Россия – спортивная держава", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 сентября в Москве на пресс-конференции, посвящённой подготовке к форуму "Россия – спортивная держава".

Глава региона пояснил, что центральной площадкой станет стадион "Нижний Новгород".

"Дистанционно к зарядке присоединятся физкультурно-оздоровительные комплексы в районах Нижегородской области. Также она будет транслироваться в интернете и на телевидении", - отметил глава региона.

Глеб Никитин и пригласил провести зарядку именитых гостей форума, в частности, депутата Государственной думы РФ Александра Карелина.

Губернатор добавил, что все мероприятия во второй день форума будут полностью открытыми для всех желающих. Проведения такого события, отметил Глеб Никитин, будет способствовать развитию массового спорта в регионе.

"Позитивная динамика в развитии массового спорта появилась после Чемпионата мира по футболу. Это произошло и за счет введения в строй крупных спортивных объектов, таких как стадион и спортцентр "Борский", и за счет небольших решений. В прошлом году мы провели в регионе установку воркаут-площадок, хоккейных коробок, организацию футбольных полей. Это принесло свои плоды. Более 90% детей и молодежи у нас занимаются спортом. Это очень хороший показатель. В среднем же по региону - около 36% граждан регулярно занимаются физкультурой и спортом. Мы стремимся к показателю 55%. Все необходимые мероприятия для региона утверждены на федеральном уровне, в министерстве спорта, также утверждены и показатели. Нет сомнений, что мы их достигнем", - сказал Глеб Никитин.