Смертельное ДТП под Богородском устроила 18-летняя девушка-водитель автомобиля Lexus

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Мужчина погиб в лобовом ДТП в Богородском районе Нижегородской области 12 сентября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло 12 сентября на пятом километре автодороги Богородск – Ключицы, когда 18-летняя девушка со стажем вождения в 8 месяцев, управляя автомобилем Lexus, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ 2105.
В результате аварии погиб 47-летний пассажир ВАЗа, а 44-летнюю пассажирку отечественного автомобиля пришлось госпитализировать с различными ранениями.
Виновницу ДТП также пришлось отправить в больницу с травмами головы.
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