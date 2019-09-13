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Происшествия

Смертельное ДТП под Богородском устроила 18-летняя девушка-водитель автомобиля Lexus

13 сентября 2019 11:58  [113] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина погиб в лобовом ДТП в Богородском районе Нижегородской области 12 сентября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 12 сентября на пятом километре автодороги Богородск – Ключицы, когда 18-летняя девушка со стажем вождения в 8 месяцев, управляя автомобилем Lexus, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ 2105.

В результате аварии погиб 47-летний пассажир ВАЗа, а 44-летнюю пассажирку отечественного автомобиля пришлось госпитализировать с различными ранениями.

Виновницу ДТП также пришлось отправить в больницу с травмами головы.

 

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Теги:
ДТП УГИБДД
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