Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2019 12:36  [49] Литературный сад и площадка с атмосферой средневековой Руси могут появиться в Нижегородском кремле
13 сентября 2019 12:24  [51] Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс определил лучших среди УК и ТСЖ
13 сентября 2019 12:23  [54] Волонтеры из Дзержинска прошли в полуфинал общероссийского конкурса "Доброволец России"
13 сентября 2019 12:01  [66] Тепловые сети Дзержинска завершают подготовку к отопительному сезону
13 сентября 2019 11:48  [118] Нижегородцы могут оценить готовность своего дома к отопительному сезону с помощью специального сервиса Теплоэнерго
13 сентября 2019 11:28  [95] Владимир Панов предложил менять вторсырье на билеты в музеи
13 сентября 2019 11:18  [99] Выставочный комплекс на пл.Минина в Нижнем Новгород отремонтируют
13 сентября 2019 10:35  [138] "Ростелеком" создал систему видеонаблюдения и доступа к бесплатному Wi-Fi в Автозаводском парке и сквере на Прыгунова
13 сентября 2019 09:11  [125] Обсуждения дизайн-проектов благоустройства ул.Б.Покровской и пл.Горького пройдут 16 сентября
12 сентября 2019 18:48  [179] Первый работающий на солнечных батареях пункт приема вторсырья открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Тепловые сети Дзержинска завершают подготовку к отопительному сезону

13 сентября 2019 12:01  [66] Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" завершают подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов. Начиная с 16 сентября, в городе начнут заполнять системы теплоснабжения жилищного фонда и учреждений социальной сферы.

По нормативу отопительный сезон начинается после того как температура наружного воздуха на протяжении пяти дней не превысит +8 градусов С. При этом пуск тепла учреждениям социальной сферы по их заявкам может осуществляться до официального старта отопительного сезона.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду ДТС провели перекладку 6,9 км внутриквартальных тепловых сетей. Среди наиболее крупных и технически сложных выполненных работ – реконструкция распределительного трубопровода по улице Панфиловцев с пересечением улицы Чапаева, а также двух участков сетей отопления и ГВС в районе улицы Октябрьской. Также переложен участок магистрального трубопровода протяженностью около 1 км по улице Автомобильной. Полностью подготовлено к работе в ОЗП оборудование всех 36 центральных тепловых пунктов ДТС.

Все работы, необходимые для осуществления подачи тепла в дома горожан, к настоящему времени завершены, отметили в компании. Оставшаяся часть работ на начало отопительного сезона не повлияет.

Кроме того, в межотопительный период 2019 года в рамках концессии по управлению ПАО "Т Плюс" объектами теплоснабжения Дзержинска реализован завершающий этап проекта полномасштабной диспетчеризации Дзержинских тепловых сетей.

"Выполненные в ходе подготовке к отопительному сезону технические мероприятия дадут возможность обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей города", – отметил технический директор-главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph