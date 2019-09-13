Тепловые сети Дзержинска завершают подготовку к отопительному сезону Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" завершают подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов. Начиная с 16 сентября, в городе начнут заполнять системы теплоснабжения жилищного фонда и учреждений социальной сферы.

По нормативу отопительный сезон начинается после того как температура наружного воздуха на протяжении пяти дней не превысит +8 градусов С. При этом пуск тепла учреждениям социальной сферы по их заявкам может осуществляться до официального старта отопительного сезона.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду ДТС провели перекладку 6,9 км внутриквартальных тепловых сетей. Среди наиболее крупных и технически сложных выполненных работ – реконструкция распределительного трубопровода по улице Панфиловцев с пересечением улицы Чапаева, а также двух участков сетей отопления и ГВС в районе улицы Октябрьской. Также переложен участок магистрального трубопровода протяженностью около 1 км по улице Автомобильной. Полностью подготовлено к работе в ОЗП оборудование всех 36 центральных тепловых пунктов ДТС.

Все работы, необходимые для осуществления подачи тепла в дома горожан, к настоящему времени завершены, отметили в компании. Оставшаяся часть работ на начало отопительного сезона не повлияет.

Кроме того, в межотопительный период 2019 года в рамках концессии по управлению ПАО "Т Плюс" объектами теплоснабжения Дзержинска реализован завершающий этап проекта полномасштабной диспетчеризации Дзержинских тепловых сетей.

"Выполненные в ходе подготовке к отопительному сезону технические мероприятия дадут возможность обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей города", – отметил технический директор-главный инженер ДТС Алексей Семянов.