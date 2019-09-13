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Бизнес

"Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

13 сентября 2019 12:42  [54] Бизнес

"Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что "Ростелеком" подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) обеспечило доступность информации о ходе голосования непосредственно на участке, а также дополнительную прозрачность всего избирательного процесса.

В единый день голосования прошло более шести тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва в четырех регионах, выборы высших должностных лиц субъектов РФ - в 16 регионах, выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ - в 29 регионах, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов - в 22 регионах, выборы глав муниципальных образований — административных центров (столиц) субъектов РФ - в трех регионах.

В каждом помещении для голосования, где проходили выборы, сотрудники "Ростелекома" организовали бесперебойную передачу данных по каналам связи, установив по две компактные IP-камеры с широким углом обзора, в который попадали ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры были смонтированы с учетом минимизации "слепых" зон в помещениях для голосования. Всего для проведения выборов "Ростелеком" оборудовал средствами видеонаблюдения 768 ТИК и 9464 УИК на территории 38 субъектов РФ.

В режиме реального времени трансляция изображения со всех видеокамер, установленных сотрудниками "Ростелекома", велась на портал https://nashvybor2019.ru. Граждане РФ могли наблюдать за процессом проведения выборов всех уровней: с момента открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов и подписания протоколов.

Количество уникальных пользователей портала трансляции превысило 100 тысяч человек.

Для сотрудников ЦИК России и избирательных комиссий субъектов РФ был развернут специальный служебный портал, на котором можно было отслеживать процесс настройки инфраструктуры видеонаблюдения до проведения выборов, а также смотреть трансляцию в период проведения выборов.

"Компания "Ростелеком" продолжает успешно реализовывать важные государственные проекты. У нас накоплен большой опыт в организации проектов национального масштаба и государственной важности. Компания успешно зарекомендовала себя при организации видеонаблюдения на выборах президента РФ, выборах в Государственную думу, в ходе проведения Единого государственного экзамена. Наша основная цель - обеспечить качество реализации проекта по видеонаблюдению, организовав бесперебойную онлайн-трансляцию всего процесса выборов и сохранность видеозаписей. Уверены, что видеонаблюдение позволяет повысить открытость и прозрачность выборов всех уровней", - сказал вице-президент "Ростелекома" по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Для организации видеонаблюдения и хранения видеозаписей "Ростелеком" задействовал собственную защищенную сеть передачи данных, центры обработки данных, а также развернул ситуационные центры в каждом филиале. Свыше полутора тысяч сотрудников компании дежурили в ситуационных центрах субъектов РФ и корпоративного цента, также было организовано 1693 мобильные бригады общей численностью более четырех тысяч специалистов. Для поддержки пользователей порталов был выделен номер в коде 8-800, на который поступило свыше полутора тысяч обращений.

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