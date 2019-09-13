Дмитрий Кормаков пропал в Нижегородской области Общество

49-летний Дмитрий Кормаков пропал в Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

10 сентября 2019 года он ушёл из дома по адресу: г. Павлово, пер. Суворова, 19 и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи.

Приметы: телосложение худощавое, рост 170 см, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в черную футболку, синие джинсы и черные кроссовки на белой подошве.

О местонахождении данного мужчины можно сообщить инфоргу поиска (8920-111-74-27 Насяня) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.