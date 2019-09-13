Молодой мужчина пропал, выйдя из автомобиля на трассу около пос.Пыра Происшествия

Александр Миронов Фото: ПСГ Рысь

Волонтеры объявили сбор на поиск 33-летнего Александра Миронова, который пропал 11 сентября в Нижегородской области. Об этом сообщается поисково-спасательная группа "Рысь".

Александр 11 сентября около 23:45 вышел из автомобиля на трассе М-7 "Волга" рядом с поселком Пыра и после этого не выходил на связь.

Пропавший худощавого телосложения, его рост составляет 160 см, у Александра темные короткие волосы. Одет мужчина в бледно-зеленую футболку в полоску, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Особой приметой является татуировка в виде морды тигра на левом плече.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти Александра, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).