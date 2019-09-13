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Общество

"Телефон доверия" работает в нижегородском управлении МВД

15 сентября 2019 14:43  [70] Общество

"Телефон доверия" работает в нижегородском управлении МВД. О нарушениях прав и законных интересов сотрудниками органов внутренних дел жители региона могут сообщить по телефону 268-68-68 (круглосуточно).

При обращении на "телефон доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области абонент в обязательном порядке сообщает сведения о себе: фамилию, имя, отчество, адрес проживания (место проживания, место временной регистрации) и контактный телефон.

Каждое обращение гражданина регистрируется, передается по подследственности и, в установленный законом срок, заявителя уведомляют о принятом решении.

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