"Телефон доверия" работает в нижегородском управлении МВД Общество

"Телефон доверия" работает в нижегородском управлении МВД. О нарушениях прав и законных интересов сотрудниками органов внутренних дел жители региона могут сообщить по телефону 268-68-68 (круглосуточно).

При обращении на "телефон доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области абонент в обязательном порядке сообщает сведения о себе: фамилию, имя, отчество, адрес проживания (место проживания, место временной регистрации) и контактный телефон.

Каждое обращение гражданина регистрируется, передается по подследственности и, в установленный законом срок, заявителя уведомляют о принятом решении.