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Общество

Экскурсии для нижегородских школьников организованы в лаборатории Роспотребнадзора

16 сентября 2019 09:37  [69] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Экскурсии для нижегородских школьников – участников проекта "Умный Нижний" - организованы в лаборатории Роспотребнадзора (ул.Кулибина,11) 19 и 26 сентября 2019 года.

Ученики пройдут тест на ранжирование по цветам для органолептического анализа пищевых продуктов; исследуют арбуз на нитраты; а также лабораторными методами изучат воду из пруда и понаблюдают за жизнью планктона, посетят музей гельминтов.

Родителям в это время специалисты Управления Роспотребнадзора расскажут о том, как уберечь себя и детей от инфекций, когда придет грипп и зачем нужно делать прививки; на что обращать внимание при выборе еды, что делать, если купили некачественный продукт в магазине, где найти информацию о фальсифицированных находках; какие продукты должны быть в рационе школьника и как защищать свои права.

Во время экскурсий будут делаться прямые включения в Instagram проекта "Умный Нижний", где можно будет задать вопрос специалистам Управления Роспотребнадзора в режиме онлайн.

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