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Происшествия

Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего из интерната подростка

16 сентября 2019 14:53  [157] Происшествия
Максим Лялин

Максим Лялин

Фото: ПСГ Рысь

Поисково-спасательная группа "Рысь" просит помощи в поиске пропавшего из интерната подростка.

На странице в социальной сети группы сообщается, что 14-летний Максим Лялин пропал 15 сентября 2019 года, предположительно около 20:00 самовольно покинув школу-интернат №8 на улице Голубева.

Максим худощавого телосложения, его рост составляет 157 см, у мальчика светло-русые волосы с высветленной челкой.

Одет пропавший в цветную ветровку, темные спортивные штаны, темные кроссовки.
Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти Максима, сообщить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

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