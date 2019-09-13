Нижегородский водоканал определил победителя акции "Счастливая платежка" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал определил победителя акции "Счастливая платежка" за I полугодие 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обладателем главного приза в размере 25 тысяч рублей стала Мария Сидорова. Еще четыре человека получили призы в размере двух тысяч рублей, пять человек – по 1 тысяче рублей, и десять человек получили памятные сувениры.

Победительница акции "Счастливая платежка" Сидорова Мария поделилась своими впечатлениями:

"Ежемесячно оплачивая коммунальные услуги, не могла и предположить, что попала в число абонентов, получивших счастливые платежки. Благодарна Нижегородскому водоканалу за такую акцию. Учитывая, что мой средний счет за воду составлял порядка 130 рублей, выигранных денег мне хватит, чтобы оплачивать воду 15 лет. Буду и дальше вовремя оплачивать счета за воду, и, возможно, удача улыбнется мне еще раз", - рассказала победительница.

В акции участвовали абоненты, ежемесячно производившие оплату коммунальных услуг не позднее 10 числа каждого месяца, и не имевшие задолженности за услуги на 31 января 2019 года. По итогам предварительного этапа были определены 20 победителей, которые приняли участие в основном розыгрыше. Следующий розыгрыш призов будет проведен по результатам второго полугодия. Подведение итогов состоится 15 марта 2020 года. Главный приз по итогам года составит 50 тысяч рублей.

В пресс-службе напомнили, что акция "Счастливая платёжка" для собственников жилых помещений Нижнего Новгорода и Кстовского района проходит с 1 января 2019 года по 10 января 2020 года. Для участия в акции необходимо ежемесячно оплачивать коммунальные услуги не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в течение 2019 года, а также не иметь задолженности за услуги на 31 января 2019 года. Участие в акции бесплатное. Предварительной заявки на участие в акции не требуется.