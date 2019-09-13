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Общество

5 тысяч автозаводцев опасаются сноса домов из-за дороги

17 сентября 2019 10:21  [126] Общество

Фото: телекомпания "Волга"

5 тысяч автозаводцев опасаются сноса домов. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Жители района вышли на народный сход. Люди обеспокоены, что их дома в частном секторе могут пойти под снос. На их месте, по словам собравшихся, планируется возведение нового жилого комплекса. Несколько лет назад в генплане этой территории сменили статус с индивидуальной жилой застройки на многоэтажную.

На одном из городских порталов, например, на месте нескольких домов по улице Стахановской и Малышевская уже сейчас обозначена автомобильная дорога. Судьбой своих домов взволнованы тысячи автозаводцев.

По информации телекомпании "Волга" сноса домов не планируется, хотя о новой дорожной схеме речь действительно идет. Были направлены официальные запросы и в городскую администрацию и в правительство области.

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