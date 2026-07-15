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Трое взрослых и ребенок заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

15 июля 2026 13:45 Общество
Трое взрослых и ребенок заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за первые шесть месяцев 2026 года отмечено снижение заболеваемости, связанной с укусами клещей. Количество таких случаев уменьшилось на 18%, рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на пресс-конференции в НОИЦ.

По словам специалиста, обычно пик обращений жителей приходится на начало мая, однако в 2026 году максимальное количество обращений зафиксировали в последнюю неделю мая — тогда за медицинской помощью обратились более 180 человек в неделю.

Всего сейчас зарегистрировано 5 540 случаев обращений после укусов клещей. При этом жители региона принесли на исследование более 6 тысяч клещей.

В Нижегородской области остаются территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту. В список входят Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Навашинский, Семеновский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский районы, а также Бор и Дзержинск.

В этом году положительные результаты на вирус клещевого энцефалита получили у клещей, собранных в Шахунском, Борском, Павловском и Шарангском районах.

На данный момент зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита, один из них — у ребенка. Прививку от клещевого энцефалита в регионе сделали почти 16 тысяч человек.

В Роспотребнадзоре отмечают, что нижегородцы стали внимательнее относиться к профилактике — используют репелленты, выбирают более закрытую одежду и чаще проверяют клещей после укусов.

Специалисты напоминают, что после укуса важно не выбрасывать клеща, а отправить его на исследование. Именно результаты анализа помогают врачам решить, требуется ли введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Сдавать кровь сразу после укуса специалисты не рекомендуют — в первые дни инфекцию таким способом выявить невозможно. Инкубационный период может занимать до 21 дня, поэтому после укуса необходимо следить за состоянием здоровья. При появлении температуры, головной боли или других необычных симптомов следует обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что на 12% выросла заболеваемость ГЛПС в Нижегородской области.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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