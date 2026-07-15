Жильцов частного дома переселят из-за оползня в Новинках

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Жильцов частного дома №69 по улице Береговой переселят из-за схода грунта в Новинках. Это следует из постановления от 14 июля 2026 года, опубликованного на сайте администрации Нижнего Новгорода.
С 19 июня в границах земельного участка, на котором стоит дом, введен режим повышенной готовности.
Организовать переселение жильцов указанного дома поручено Новинскому сельсовету. Также он должен организовать визуальный контроль оползневой зоны в районе домов на Береговой улице.
Ранее сообщалось, что еще один участок изымают в Новинках под строительство дублера Гагарина.
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