Специальности энергетического профиля входят в десятку лидеров по популярности у абитуриентов Общество

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Приемная кампания-2026 в самом разгаре, и главный тренд этого года очевиден: абитуриенты выбирают надежность и стабильность в будущей профессии. Специальности энергетического профиля вошли в десятку лидеров самых популярных направлений в Институте электроэнергетики НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Нижегородском техникуме городского хозяйства и предпринимательства.

Чтобы ответить на запрос рынка и самих абитуриентов, образовательные учреждения Нижнего Новгорода предлагают два мощных трека подготовки: от прикладных навыков до фундаментальной науки.

Для тех, кто хочет освоить профессию энергетика и применять свои навыки уже через пару лет, открыты двери техникума городского хозяйства и предпринимательства министерства образования Нижегородской области. Сегодня техникум совместно с «Эн+ Тепло Волга» готовит кадры по пяти профильным направлениям, в том числе

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Электрические станции, сети и их релейная защита и автоматизация». Уже со следующего года направлений станет девять: в этом году техникум совместно с компанией Эн+ совершил настоящий прорыв, войдя в федеральный проект «Профессионалитет». На базе техникума будет создан первый в регионе образовательный энергетический кластер.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это стратегический ответ системы образования на кадровый запрос экономики Нижегородской области, считает министр образования региона Михаил Пучков.

«Мы не просто меняем учебные программы, мы создаем принципиально новую модель подготовки специалистов, где главным заказчиком выступает работодатель. Для студентов участие в проекте дает три ключевых преимущества: максимально быструю и качественную практическую подготовку на реальном оборудовании, гарантированное трудоустройство еще во время обучения благодаря целевым договорам с предприятиями-партнерами, а также доступ к современным мастерским и лабораториям мирового уровня. Мы ставим перед собой амбициозные цели по масштабированию проекта. Уже к 2027 году в регионе будет работать 25 образовательно-производственных кластеров. Это позволит нам ежегодно выпускать много высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, полностью готовых к вызовам современной промышленности», — отметил Михаил Пучков.

«Для нас большая честь и ответственность быть частью федерального проекта „Профессионалитет“. Мы стираем границы между учебной аудиторией и реальным производством. В рамках кластера мы создадим современнейший учебно-производственный комплекс. Студенты со второго курса будут работать на оборудовании предприятий Эн+. Наша главная цель — дать ребятам прикладные навыки и гарантировать им трудоустройство. Наши выпускники придутне на стажировку, а сразу на рабочие места, где их ждут и где они будут чувствовать себя уверенно», — отмечает директор техникума Татьяна Липина.

Абитуриентов, которые мечтают о инженерии, науке и создании технологий будущего, ждет Институт электроэнергетики НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Большое значение при подготовке специалистов в ИНЭЛ придается научно-исследовательской работе. Более 1150 нижегородцев уже подали документы на участие в конкурсном отборе среди абитуриентов.

«Инженер-энергетик — это человек, от решений которого зависит энергетическая безопасность и динамичное развитие каждого региона и страны в целом. В ИНЭЛ мы готовим лидеров, способных управлять сложнейшими энергетическими системами. Наши студенты осваивают компетенции в области микропроцессорной техники, изучают кибербезопасность энергосистем и возобновляемую энергетику, автономные электростанции и регулируемый электропривод, силовую электронику и электротехнологические установки. Стратегический промышленный партнер „Эн+ Тепло Волга“ заинтересован в квалифицированных выпускниках ИНЭЛ, оказывая талантливым студентам финансовую поддержку в Стипендиальной программе Эн+ и РУСАЛ. Многие выпускники Института электроэнергетики добились значительных успехов. Среди известных выпускников института видные ученые, руководители крупных предприятий, предприниматели, общественные и политические деятели области и страны», — подчеркивает директор ИНЭЛ НГТУ Андрей Дарьенков.

Приемная кампания в вузы и техникумы продолжается. Абитуриенты могут подать документы на престижные программы бакалавриата, магистратуры и программы среднего профессионального образования.

В Нижнем Новгороде выпускники энергетических специальностей востребованы на предприятиях «Эн+ Тепло Волга», где действует широкий спектр поддержки кадров: от целевых договоров с лучшими выпускниками школ на обучение в техникуме, до получения высшего образования за счет работодателя для молодых специалистов и участия в программах карьерного проектирования для сотрудников предприятий.

«Энергетика служит основой экономики, питая жизнедеятельность всех отраслей. Это создает устойчивый спрос на квалифицированных специалистов. Молодое поколение выбирает профессию энергетика, видя в отрасли возможность реально влиять на развитие территорий. Сегодня карьера в энергетике — это гарантия стабильности, надежности и осознания высокой ответственности: специалисты выполняют ключевую миссию по обеспечению 400 тысяч нижегородцев и более 2800 объектов жилого фонда, социальной сферы, промышленных предприятий Автозаводского и Ленинского районов города теплом, горячей водой и электроэнергией», — подчеркнул генеральный директор компании «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.