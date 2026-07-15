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Роспотребнадзор разрешил купание на 12 нижегородских пляжах

15 июля 2026 14:16 Общество
Роспотребнадзор разрешил купание на 12 нижегородских пляжах

Фото: Александр Воложанин

Список мест, где можно купаться в Нижегородской области без риска для здоровья, обновили. По данным на 15 июля 2026 года, санитарным требованиям соответствуют 12 пляжей.

На пресс-конференции в НОИЦ заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова сообщила, что всего в этом сезоне было заявлено 23 официальных пляжа. Однако санитарно-эпидемиологические заключения получили не все, и на данный момент нормативам отвечают только 12 территорий.

В Нижнем Новгороде купание разрешено на Третьем озере Щелоковского хутора в Советском районе. В Автозаводском районе в перечень вошли озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежном и озеро ПКиО 1 очереди на улице Смирнова.

В Ленинском районе требованиям соответствуют оба пляжа на Силикатном озере. В Сормовском районе купание разрешено на озере Светлоярском со стороны улицы Гаугеля.

В Арзамасе безопасными признаны пруд «408 км» и река Теша. В Богородске в список включено озеро «у Крутой горы», на Бору — Юрасовское озеро.

Также купаться можно на городском пляже на реке Волге в Лыскове и на Верхнем пруду в Выксе — там открыты все три пляжа.

После открытия зон отдыха специалисты продолжают регулярный мониторинг качества воды и состояния песка. Еженедельно проводятся микробиологические исследования, ежемесячно — вирусологические и санитарно-химические анализы. Если показатели микробиологии отклоняются от нормы, дополнительные проверки других параметров организуют внепланово.

Ранее нижегородцам рассказали пошаговые правила спасения на воде без риска для собственной жизни.

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
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