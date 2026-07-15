Отравившихся в кафе «Mola mola» на Алексеевской выписали из больницы Общество

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Всех посетителей нижегородского кафе «Mola mola», обратившихся за медпомощью после отравления, выписали из больницы. Об этом рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции в НОИЦ, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».



Напомним, после завтрака в заведении пятеро взрослых и ребенок почувствовали себя плохо. Предварительно, у них выявили сальмонеллез.

По словам Садыковой, среди пострадавших были не только нижегородцы, но и жители Татарстана и Москвы. Сейчас все уже выздоровели, некоторые даже успели уехать отдыхать за границу.



После массового отравления СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.



Во время проверки Роспотребнадзор обнаружил в кафе сразу несколько санитарных нарушений. Специалисты выяснили, что на кухне пересекались потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, а также посетителей и сотрудников. Кроме того, в заведении не было дезинфицирующих средств, а столовую посуду мыли в ванне для кухонного инвентаря.

Садыкова пояснила, что раньше заведение работало как кофейня и соответствовало требованиям. Однако после расширения меню кухню не перестроили под новый формат, что и привело к нарушениям технологических процессов.



Суд приостановил работу кафе «Mola mola» на 70 суток. После окончания срока приостановки Роспотребнадзор проверит, устранены ли все нарушения. Если владельцы сделают это раньше, они смогут обратиться в суд, чтобы работу кафе проверили до истечения установленного срока.



В надзорном ведомстве добавили, что этот случай не станет причиной массовых проверок других кафе. По словам заместителя руководителя, внеплановые проверки проводят только при наличии законных оснований, например по требованию прокуратуры или поручению правительства.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после массового отравления детей на эко-сборах под Перевозом.