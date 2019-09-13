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Общество

Молодые нижегородцы расплатились чужой банковской картой в интим-салоне

17 сентября 2019 15:09  [73] Общество

Фото: с сайта prostofinovo.ru

Молодые нижегородцы расплатились чужой банковской картой в магазинах, АЗС и интим-салоне. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 17 сентября 2019 года, их задержали.

Подозреваемые в хищении денег (18-летний и 19-летний нижегородцы) рассказали полицейским, что нашли карту и решили использовать её для оплаты личных покупок на сумму более 23 тысяч рублей. Выяснилось, что карта принадлежит 38-летней женщине. Она ее потеряла, а потом ей стали приходить сообщения о списаниях.

В ходе расследования были установлены торговые точки, в которых производилась оплата картой потерпевшей. Сотрудники полиции изъяли и отсмотрели десятки часов видеозаписей, нашли свидетелей и сумели установить личности подозреваемых. Молодые люди были задержаны.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Согласно российскому законодательству, за кражу денег с банковской карты заявительницы подозреваемым может быть назначено наказание от крупного штрафа до лишения свободы до 6 лет.

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