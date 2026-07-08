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Спорт

Шпилевский обвинил вратаря «Пари НН» в двуличии после мата в адрес болельщиков

08 июля 2026 14:33 Спорт
Шпилевский обвинил вратаря Пари НН в двуличии после мата в адрес болельщиков

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский впервые прокомментировал резкие заявления вратаря Никиты Медведева, прозвучавшие после ухода специалиста из нижегородского клуба.

По словам Шпилевского, с голкипером у него всегда были хорошие отношения, а сам Медведев являлся одним из лидеров команды. При этом экс-наставник признался, что не понял слов футболиста.

«Этот вопрос лучше задать ему. Наверное, это какая-то двуличность. Когда человек говорит в лицо одно, а через полторы недели ведет себя так…», — заявил Шпилевский в интервью «Спортсу» .

Он отметил, что после произошедшего с Медведевым не общался, а после ухода из клуба, пересмотрел к ему отношение.

«Когда я был его тренером, старался быть как старший брат, поддерживая в тяжелых ситуациях. Но я больше не тренер Никиты. Он один из тех, кого я тренировал, я один из тех, под чьим руководством он играл», — сказал Шпилевский.

Напомним, громкий инцидент произошел 11 мая во время домашнего матча с ЦСКА, который завершился поражением хозяев со счетом 1:2. Поводом для вспышки гнева стали баннеры фанатов, развернутые на трибунах в поддержку покинувшего пост Шпилевского с лозунгом «Наш тренер! Мы с тобой».

После второго пропущенного мяча Медведев эмоционально отреагировал на трибуны. Голкипер в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что именно бывший главный тренер довел команду до нынешнего положения, а тем, кто поддерживает Шпилевского, предложил болеть за него отдельно.

Словесная перепалка продолжилась и в микст-зоне, где голкипер демонстративно проигнорировал прессу. Он заявил, что клуб не нуждается в поддержке тех, кто устраивает подобные акции, и посоветовал им оставаться дома.

Ситуацию рассмотрел Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Медведева вызвали на заседание, по итогам которого он был оштрафован, но избежал дисквалификации. Незадолго до вынесения решения вратарь публично извинился перед болельщиками.

Отметим, что Шпилевский покинул «Пари НН» за три тура до окончания чемпионата после расторжения контракта из-за неудовлетворительных результатов команды. Вместе с ним клуб покинули четверо ассистентов, а новым главным тренером был назначен Вадим Гаранин.

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Теги:
Алексей Шпилевский ФК Пари НН Футбол
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