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Спорт

«Я устал от поражений»: Шпилевский — об увольнении из «Пари НН»

08 июля 2026 18:29 Спорт
«Я устал от поражений»: Шпилевский — об увольнении из «Пари НН»

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, как воспринял увольнение из нижегородского клуба за три тура до окончания сезона.

В интервью «Спортсу» специалист признался, что к тому моменту был эмоционально истощен из-за серии неудач команды.

По словам Шпилевского, тренер всегда должен быть готов к отставке. При этом он не видел большого смысла в смене наставника за несколько туров до завершения чемпионата, несмотря на апрельские результаты команды.

Самым тяжелым, признался специалист, стали постоянные поражения.

«Я очень устал от поражений. Меня спрашивал сын: „Пап, ты опять проиграл?“ После такого совесть мучает, чувствуешь вину в том числе перед ним», — сказал Шпилевский.

Тренер также объяснил, почему прошлым летом согласился возглавить «Пари НН». Он рассказал, что после сорвавшихся переговоров с несколькими клубами хотел как можно скорее вернуться к работе. Несмотря на предупреждения помощников о сложности задачи, специалист принял предложение нижегородцев.

Ранее сообщалось, что Шпилевский отреагировал на слова Никиты Медведева о плакатах болельщиков в поддержку специалиста.

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Теги:
Алексей Шпилевский ФК Пари НН Футбол
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