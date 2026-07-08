Евгений Иваняк возглавил мини-футбольное «Торпедо» Спорт

Фото: ПКМФ "Торпедо"

В мини-футбольном клубе «Торпедо» определились с новым главным тренером мужской команды. Им стал Евгений Иваняк. Именно он поведет команду в сезон 2026/27 и будет руководить подготовкой к новому соревновательному циклу.

Ранее стало известно, что Геннадий Гарагуля покинул «Торпедо» в связи с окончанием срока трудового соглашения.

Евгений Иваняк закончил игровую карьеру после сезона 2023/2024. За время выступлений в составе нижегородцев он провел 117 официальных матчей.

Уже в начале следующего сезона он присоединился к тренерскому штабу «Торпедо-2», где работал вторым тренером и отвечал за подготовку вратарей. Позже ему доверили команду «Торпедо U-18». В своем первом сезоне с юниорами Иваняк привел команду к золотым медалям Юниорлиги до 18 лет.

В минувшем он возглавил дублирующий состав «Торпедо» и вместе с ним завоевал бронзу Первенства Высшей лиги.

Напомним, по итогам минувшего сезона мини-футбольное «Торпедо» заняло седьмое место в Суперлиге. В четвертьфинале плей-офф команда уступила будущему чемпиону турнира «Ухте».

Ранее сообщалось, что ФК «Пари НН» может вернуть старое название клуба.