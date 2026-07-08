Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
08 июля 2026 15:18
Евгений Иваняк возглавил мини-футбольное «Торпедо»
08 июля 2026 14:33
Шпилевский обвинил вратаря «Пари НН» в двуличии после мата в адрес болельщиков
08 июля 2026 14:20
Матвей Урванцев продолжит карьеру в «Челябинске» на правах аренды
08 июля 2026 08:56
Команда Нижегородского НПЗ приняла участие в Гонке героев
08 июля 2026 07:00
Новые фамилии и старые лидеры: как изменился состав нижегородского «Торпедо»
07 июля 2026 19:16
Защитник Илья Кирш покинул ФК «Пари НН»
07 июля 2026 18:29
Нижегородцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина
07 июля 2026 18:24
Евгений Люлин: «Дзержинск задаёт стандарты для всей России в работе с дошколятами»
07 июля 2026 17:48
Две нижегородские команды стали призерами первенства России по гребному спорту
07 июля 2026 14:10
Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком и звездами футбола
Спорт

Евгений Иваняк возглавил мини-футбольное «Торпедо»

08 июля 2026 15:18 Спорт
Евгений Иваняк возглавил мини-футбольное «Торпедо»

Фото: ПКМФ "Торпедо"

В мини-футбольном клубе «Торпедо» определились с новым главным тренером мужской команды. Им стал Евгений Иваняк. Именно он поведет команду в сезон 2026/27 и будет руководить подготовкой к новому соревновательному циклу.

Ранее стало известно, что Геннадий Гарагуля покинул «Торпедо» в связи с окончанием срока трудового соглашения.

Евгений Иваняк закончил игровую карьеру после сезона 2023/2024. За время выступлений в составе нижегородцев он провел 117 официальных матчей.

Уже в начале следующего сезона он присоединился к тренерскому штабу «Торпедо-2», где работал вторым тренером и отвечал за подготовку вратарей. Позже ему доверили команду «Торпедо U-18». В своем первом сезоне с юниорами Иваняк привел команду к золотым медалям Юниорлиги до 18 лет.

В минувшем он возглавил дублирующий состав «Торпедо» и вместе с ним завоевал бронзу Первенства Высшей лиги.

Напомним, по итогам минувшего сезона мини-футбольное «Торпедо» заняло седьмое место в Суперлиге. В четвертьфинале плей-офф команда уступила будущему чемпиону турнира «Ухте».

Ранее сообщалось, что ФК «Пари НН» может вернуть старое название клуба.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПКМФ "Торпедо" Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
08 июля 2026 14:33
Шпилевский обвинил вратаря «Пари НН» в двуличии после мата в адрес болельщиков
08 июля 2026 14:20
Матвей Урванцев продолжит карьеру в «Челябинске» на правах аренды
08 июля 2026 07:00
Новые фамилии и старые лидеры: как изменился состав нижегородского «Торпедо»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных