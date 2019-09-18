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Общество

"ТНС энерго НН" рекомендует, как избежать "чужих" долгов после продажи недвижимости

19 сентября 2019 13:58  [109] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" предоставило рекомендации о том, как избежать "чужих" долгов после продажи недвижимости. Об этом сообщается в релизе компании.

"ТНС энерго НН" рекомендует после продажи квартиры или частного дома оповестить энергосбытовую компанию о смене собственника жилого помещения. Это поможет избежать долгов в том случае, если новый собственник квартиры откажется переоформлять лицевой счет на себя и окажется недобросовестным плательщиком.

"Несомненно, наши сотрудники оперативно разберутся в сложившейся ситуации, если предыдущий собственник жилья обратится к нам за помощью, Но "чужих" долгов можно вовсе избежать, своевременно проинформировав гарантирующего поставщика о смене собственника жилого помещения", - говорит начальник департамента по работе с потребителями "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

Для переоформления лицевого счета после продажи жилой недвижимости клиенту ПАО "ТНС энерго НН" необходимо обратиться в районный Центр обслуживания клиентов или в мобильный офис компании. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и договор купли-продажи квартиры.

Пользователи интернета могут решить вопрос дистанционно, воспользовавшись разделом "Обращение в компанию" на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии, направив в компанию сканированные копии документов о смене собственника.

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