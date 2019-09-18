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Общество

Маршрут нижегородского автобуса А-17 продлили

19 сентября 2019 15:31  [101] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Маршрут нижегородского автобуса А-17 продлили до школы №167 после обращения родителей к главе города Владимиру Панову на встрече с жителями Канавинского района, которая состоялась 26 июня. Об этом сообщила и.о. заместителя главы города Елена Лекомцева во время проверки соблюдения расписания выхода автобуса на маршрут.

"В связи с тем, что школа в поселке Сортировочный ремонтируется, у школьников возникла необходимость переходить очень оживленную улицу Кузбасскую, чтобы воспользоваться автобусами. По поручению мэра департамент транспорта принял решение продлить маршрут социального автобуса А-17 от поселка Сортировочный до пос. Березовский с остановкой у школы №167", - добавила Елена Лекомцева.

Как уточнила Лекомцева, при проработке расписания выхода автобуса на маршруты департамент учитывал начало и окончание занятий в школе.

"Сейчас расписание составлено так, чтобы детки могли приезжать к школе к 7:30 и успевать на занятия к 8:00. Если им ко второму уроку, то, соответственно, к 9:00. Также они имеют возможность в 12:15, 13:15 уехать к себе домой. Мы очень благодарны администрации города, что они пошли нам на встречу", - отметила директор школы №167 Ольга Краснова.

Как уточнили в школе №167, из поселка Сортировочный в школу каждое утро приезжает 80 детей, что составляет треть от всех учащихся.

Ранее сообщалось, что 25 сентября мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов откроет третий цикл встреч с горожанами. В 18.30 во Дворце культуры ОАО "ГАЗ" руководители структурных подразделений городской администрации ответят на вопросы жителей Автозаводского района.

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