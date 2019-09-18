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Общество

Городская УК отремонтировала кровлю дома №185А на Гордеевской по поручению Владимира Панова

20 сентября 2019 13:09  [48] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Городская управляющая компания отремонтировала кровлю дома №185А на улице Гордеевской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. В пресс-службе уточнили, что кровлю отремонтировали "только после поручения главы администрации Владимира Панова". Пресс-служба приводит слова местной жительницы: "У меня текла крыша. <...> Весной пришел ко мне мэр Владимир Панов и помог нам в этом деле. Крышу мне, наконец-то, покрыли", - цитирует пресс-служба местную жительницу. МП "Городская управляющая компания", была создана для обслуживания домов пятой и шестой категорий, от которых отказались ДУКи. На сегодняшний день почти 550 домов - основная часть всех домов шестой категории находится в управлении МП "ГУК".

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