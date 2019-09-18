Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 21 сентября Спорт

Фото: с сайта pravda-nn.ru

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 21 сентября 2019 года из-за легкоатлетической эстафеты.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 19:00 по пл.Минина (на участке от ул.Верхневолжской набережной до ул.Варварской), улице Ульянова (на участке от дома 2 до пл.Минина), по ул.Минина (на участке от пл.Сенной до пл.Минина) и по ул.Верхневолжской набережной.

Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.