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Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 21 сентября 2019 года из-за легкоатлетической эстафеты.
Ограничения будут действовать с 6:00 до 19:00 по пл.Минина (на участке от ул.Верхневолжской набережной до ул.Варварской), улице Ульянова (на участке от дома 2 до пл.Минина), по ул.Минина (на участке от пл.Сенной до пл.Минина) и по ул.Верхневолжской набережной.
Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.
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