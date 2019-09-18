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Общество

Нижегородские власти оценят качество вузовского образования в регионе

20 сентября 2019 13:39  [41] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 сентября провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергеем Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Нижегородской области и ведомства.

"Стратегическим направлением для правительства Нижегородской области и для меня лично является выстраивание работы Научно-образовательного центра, который создаётся в рамках национального проекта "Наука". Ключевым вопросом становится качество вузовского образования и его соответствие требованиям промышленности и реального сектора экономики", - сказал Глеб Никитин.

Он пояснил, что правительство Нижегородской области хотело бы реализовать пилотный проект, который позволит оценить качество высшего образования на текущий момент, в том числе, в сравнении с образовательными учреждениями из других стран.

"Президент России Владимир Путин поставил цель - создать научно-образовательный центр именно мирового уровня. Наша задача, чтобы нижегородский вузовский комплекс внутри НОЦ стал ведущим комплексом страны и был конкурентоспособным в международном пространстве", - добавил глава региона.

"В Нижегородской области успешно развивается школьное образование, научные центры, высшие учебные заведения. Это доказывает создание НОЦ. Понятно, что нужно идти дальше и есть определённые проблемы с увязкой программ высших учебных заведений с потребностями рынка труда, поэтому мы с радостью окажем поддержку по всем направлениям, которые вы назвали. Система объективной оценки должна быть выстроена не только в школьном образовании, но и в рамках профессионального и высшего образования. Я уверен, что нижегородский опыт поможет на федеральном уровне", - сказал Сергей Кравцов.

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