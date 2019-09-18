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Культура и отдых

Шоу Гии Эрадзе вновь в Нижнем Новгороде

20 сентября 2019 15:21  [58] Культура и отдых

Шоу Гии Эрадзе вновь в Нижнем Новгороде. С 21 сентября по 1 декабря 2019 года артисты выступят с обновленной программой "Пять континентов".

Организаторы напомнили, что нижегородскому зрителю хорошо знакомо творчество Короля манежа, и в 2019 году, после триумфальной победы на самом престижном фестивале циркового искусства в мире, в Монте-Карло (Монако), продюсерский центр Гии Эрадзе представляет абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов.

В шоу участвуют тигры, львы, медведи, лошади, верблюды, питоны.

Впервые представлен номер "Золотые рыбки" с рифами и морскими обитателями.

Воздушные полеты гимнастов на высоте более 18 метров проходят под руководством Вилена Головко. Также в цирке выступят обладательница титула "Принцесса Российского цирка" Татьяна Махортова и заслуженные артисты РФ, клоунский дуэт Лада и Александр Сарнацкие, а также победители 10-го телепроекта "Минута Славы: Юбилейный Сезон" на Первом канале,

Впервые нижегородскому зрителю будет представлен неизменный фаворит публики - номер Юрия Володченкова "Цыганская любовь", ранее автор завоевал золотую награду XVIII международного фестиваля в Масси (Франция).

Настоящим украшением шоу станет великолепный аттракцион с африканскими львицами и суматранскими тиграми, где титулованная "Принцесса цирка", дрессировщица Людмила Суркова, отважно заходит в клетку с 11 –ю хищниками. На 17 Международном фестивале в Московском цирке Никулина аттракцион получил множество высших наград международных фестивалей, а также призы Министерства культуры РФ.

Премьерные представления пройдут 21 и 22 сентября в 17:00. Далее выступления будут проходить по субботам и воскресеньям до 1 декабря.

Стоимость билетов от 800 до 2500 рубле. Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении, с 3-х лет – полный билет.

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