Псевдомаг из телешоу обманул нижегородскую пенсионерку на 80 тысяч рублей Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Псевдомаг из телешоу обманул 60-летнюю нижегородку на 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 20 сентября 2019 года.

Женщина пояснила сотрудникам полиции, что после просмотра телепрограммы о магии, позвонила по телефону для обращения всех желающих "исцелиться, избавиться от различных проблем или просто проконсультироваться".

Выслушав проблему, мошенник сказал пенсионерке, что прежде она должна почистить карму. Но на это требуется не один день и значительные суммы.

В первый день она перевела псевдомагу через банкомат 25 тысяч рублей, во второй – 23 тысячи рублей, спустя еще два дня - 30 тысяч рублей. Женщина никому об этом не рассказывала, поскольку "маг" ей запретил. Близкие узнали о происходящем только тогда, когда заметили, что с ее счета стабильно списываются большие суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" (ч. 2 ст. 159 УК РФ).