Свинина, рис и овощи подешевели в Нижегородской области Общество

Свинина, рис и овощи подешевели в Нижегородской области

Рис, свинина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно информации, с 9 по 16 сентября в регионе на 1,2% снизилась средняя цена на рис (с 68,1 до 67,3 рублей за кг), на 1% подешевела свинина (с 243,1 до 240,8 рублей за кг). Помимо этого, подешевели ряд сезонных овощей: на 3,2% - картофель (с 16,3 до 15,8 рублей за кг), на 2,3% – яблоки (с 88,1 до 86,1 рублей за кг), на 7,1% - морковь (с 24,8 до 23,03 рублей за кг), на 5,5% – лук (с 25,2 до 23,8 рублей за кг), на 4,7% – капуста (с 20,9 до 20 рублей за кг).

Также с 9 сентября в области снизились средние цены на сливочное масло, сахар и чай.

Следует заметить, что по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,2% меньше среднероссийского показателя.

Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что совместная задача УФАС и правительства – социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев. По его словам, цены на продукты питания и услуги – важный фактор, который влияет на качество жизни людей.

Напомним, стоимость потребительской корзины в Нижегородской области снизилась на 1,4%.