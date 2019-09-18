Нижегородские специалисты обсудили вопросы профилактики детской агрессии и жестокости Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Специалисты в Нижнем Новгороде обсудили вопросы профилактики детской агрессии и жестокости. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

В пресс-службе пояснили, что в рамках партпроектов "Новая школа" и "Крепкая семья" прошло заседание круглого стола на тему "Детская жестокость. Причины и профилактика".

На заседании присутствовали представители министерств образования и соцполитики Нижегородской области, общественных организаций, члены региональных общественных советов партпроектов, педагогического сообщества.

Все участники отметили, что в регионе серьезные случаи жестокого обращения в подростковой среде носят не системный характер. В области проводится большая работа по профилактике асоциального поведения подростков и выявлению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Специалисты обсудили причины и меры по предупреждению таких ситуаций. Речь шла об опасностях интернета, социальной заброшенности детей, организации детского отдыха, проблемах, с которыми сталкиваются не только родители, но и педагоги.

Одной из основных причин агрессии детей и подростков собравшиеся назвали интернет-зависимость.

"Очень важно интересоваться жизнью детей, знать, чем они занимаются в социальных сетях. Дети не понимают, что зачастую попадают под влияние тех, кто под видом различных развлекательных и игровых контентов целенаправленно воздействует на их психику, манипулируют ими, взращивают в них эту агрессию или вовлекает в небезопасные ситуации. Это очень серьезная проблема, над которой работают специалисты. Для родителей и педагогов у нас разработаны методические материалы на эту тему в том числе, проводятся практические занятия, которые пользуются большим спросом", - рассказала начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Галина Охотникова.

В свою очередь, на необходимость более активной работы с подростками, попавшими в сложную жизненную ситуацию, обратил внимание начальник сектора по обеспечению деятельности КДН управления социальной семейной политики областного министерства соцполитики Олег Мирошкин.

"Необходимо особое внимание к таким подросткам. Важно, чтобы дети были больше заняты чем-то интересным и полезным, чтобы они чувствовали себя нужными и достойными. К примеру, в летние каникулы мы проводим акцию "Подросток", организуем для таких детей школьные трудовые бригады, различные спортивные и творческие мероприятия, чтобы их энергия направлялась в мирное русло", - сообщил он.

Член городского Совета отцов Нижнего Новгорода Сергей Новиков уверен, что, в первую очередь надо работать с родителями. Такие курсы и программы есть, но необходимо эту работу усилить и активизировать, особенно с неблагополучными семьями.

По словам регионального координатора проекта "Новая школа", депутата Законодательного собрания Марины Еминцевой, надо находить новые точки соприкосновения с детьми, а родителям и специалистам всегда "держать руку на пульсе времени".

"И школа, и детские организации должны и уже становятся другими, чтобы сегодняшним детям было интересно, чтобы они туда стремились. А чтобы взрослые могли увлечь, помочь, сформировать в детях доброе отношения к миру, к себе и другим людям, нужно учить и их самих. И здесь важно идти не по пути запретов и давления. Хотите уберечь от опасного интернета - вместе с ребенком "ныряйте" в эту всемирную сеть и совместно разбирайтесь, что такое хорошо, и что такое плохо. Или, например, стали торгово-развлекательные центры любимым местом для подростков – давайте подумаем, как это использовать, чтобы они не просто бродили там бесцельно, а организуем для них там какое-то специальное помещение, интерактивную площадку, привлечем наставников. Да, все это непросто, но, думаю, эти вопросы решаемы", - отметила депутат.

Также на заседании были представлены и обсуждены эффективные практики в работе со всеми целевыми группами: детьми, родительским и педагогическим сообществами, профильными организациями. Были отмечены проект "Академия наставничества в Нижегородской области" благотворительного фонда "Жизнь без границ", "отцовский" и "социальный" патрули, специальные модули НИРО и др.

"Считаю, что разговор сегодня получился очень конструктивный и полезный. К сожалению, тема детской агрессии не нова, и включает в себя целый комплекс проблем, поэтому и работа в их решении должна быть системной и комплексной. Мы обладаем сегодня достаточно эффективными институтами в системе профилактики детской агрессии и жестокости. И эту работу будем развивать и активизировать. Было принято решение о проведении тематических дискуссионных площадок с привлечением не только экспертов, работников образования, социальной сферы, родительского сообщества, но и представителей молодежи, волонтеров. Также обязательно будем изучать и тиражировать лучшие практики и методики в этой сфере", - подвела итоги круглого стола региональный координатор партпроекта "Крепкая семья" Маргарита Банникова.