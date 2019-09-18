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Общество

"Воспитателям и педагогам родители доверяют самое важное, что есть у них", - Глеб Никитин

27 сентября 2019 09:48  [14] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников дошкольного образования с профессиональным праздником, который отмечают ежегодно 27 сентября 2019 года.

"Детский сад - это особое место в жизни каждого человека. Именно в дошкольных образовательных учреждениях закладывается фундамент, определяющий всю дальнейшую жизнь. Здесь дети учатся самым важным в мире вещам - общению, дружбе, самостоятельности. Колоссальную роль в этом процессе играете именно вы. Воспитателям и педагогам родители доверяют самое важное, что есть у них. Это важнейший труд, требующей ежедневной самоотдачи! Спасибо вам за него!

Серьёзная роль дошкольным учреждениям уделена в национальном проекте "Образование". В Нижегородской области до 2024 года планируется построить более 40 детских садов. Это позволит выполнить задачу, поставленную Президентом России - ликвидировать дефицит мест в ясельных группах. Мы все понимаем, как важно, чтобы детсады были удобными для воспитателей и воспитанников. Уверен, что благодаря нацпроектами нам удасться значительно улучшить ситуацию в этом направлении!

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть детская радость и смех всегда придают вам сил!" – отмечается в поздравлении.

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